Mask odgovorio bugarskom programeru posle 154 dana: ''Ukradi nam ime, verovatno nećemo da te tužimo''

Naime, Vladimirov je na svom Twitter nalogu pitao Ilona Maska da li može da koristi njegov lik i logo za video-igru koju razvija. Radnja video-igre zasniva se na Maskovoj kompaniji SpaceX i i planu da se kolonizuje Mars, gde bi i Mask bio jedan od likova.

"Dragi Ilone. Ja sam developer video-igara, i trenutno radim na jednoj u kojoj ste vi i SpaceX. Ako mislite da je to u redu, sve što mi treba je vaša potvrda da smem da koristim vaše ime i logotipe. Objavljivaću ovo godinu dana, svaki dan, dok ne dobijem odgovor. 154/365", napisao je Ljubomir, označivši tako 154. objavu.

Posle 22 nedelje, odnosno 154 dana, Mask mu je konačno i odgovorio.

You can steal our name/logos & we probably won’t sue you