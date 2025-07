PANIKA NA AERODROMU: Avion se ZAPALIO pre poletanja - Dim kulja na sve strane, putnici PADAJU po pisti (VIDEO)

Najmanje jedna osoba je povređena kada se zapalio avion, koji je poleteo sa Međunarodnog aerodroma u Denveru, zbog čega su putnici iskakali iz vozila, a prema snimcima koji se šire društvenim mrežama - neki su u panici i padali po pisti dok su bežali od gustog dima.

Naime, kako prenose tamošnji mediji, avion Boing 737 MAKS 8 kompanije Amerikan Erlajns, koji je u subotu poletao sa Međunarodnog aerodroma u američkom Denveru ka Majamiju, morao je prisilno da prekine poletanje zbog kvara na stajnom trapu.

Prestravljeni putnici u panici su niz sigurnosni tobogan bežali iz zapaljenog i zadimljenog aviona dok je iznad njih divljao crni dim. Društvenim mrežama proširio se haotični snimak evakuacije na kojem se vidi i kako su neki ljudi padali po pisti.

Na letu je bilo i dece koja su u pratnji roditelja pojurila napolje.

- Lete 3023, imate puno dima. Vidi se i plamen, izgleda da se dim malo smiruje - čuje se kako govori kontolor leta.

- Zapravo ste u plamenu - brzo je dodao kontrolor nekoliko trenutaka kasnije.

