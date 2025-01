DRAMATIČNI SNIMCI! Avion sa 169 putnika se ZAPALIO na aerodromu - Dim kulja iz letelice (VIDEO)

Putnički avion zapalio se na međunarodnom aerodromu u Busanu, u Južnoj Koreji, a svih 169 putnika i sedam članova posade bezbedno je evakuisano, javila je novinska agencija Jonhap pozivajući se na vlasti.

Požar je izbio u repu aviona kompanije "Er Busan", navodi se u izveštaju.

Fire breaks out on an Air Busan A321 bound for Hong Kong at Gimhae International Airport in Busan, South Korea.



At around 10:30 p.m. on Tuesday, a fire broke out in the tail section of the aircraft.



All 170 passengers and crew evacuated, and there were no casualties,… pic.twitter.com/GqzIkrUx85