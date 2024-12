UZNEMIRUJUĆE! Spasioci izvlače putnike iz olupine: Dramatičan snimak preživelih nakon pada aviona u Kazahstanu (VIDEO)

Danas se u blizini aerodroma Akatua, u Kazahstanu, srušio putnički avion "Azerbejdžan Erlajnsa" sa 62 putnika i 5 članova posade, a najmanje je 25 ljudi preživelo pad.

Među putnicima nije bilo dece, a podaci o nastradalima biće uskoro saopšteni.

U bolnicu je za sada transportovano najmanje 14 putnika, a petoro se nalazi u teškom zdravstvenom stanju.

Prva potpredsednica Mehriban Alijeva podelila je objavu o padu aviona u gradu Aktau.

"Vest o tragičnom gubitku života u avionskoj nesreći kod Aktaua duboko me je šokirala. Izražavam najdublje saučešće porodicama i prijateljima poginulih, želim im snagu i strpljenje. Povređenima želim brz ozdravljenje da svemogući Bog zaštiti naš narod od svih nedaća i nedaća!", rekla je Mehriban Alijeva.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak preživelih putnika. Na njemu se vidi kako izlaze iz olupine, druge izvlače iz nje, dok se svuda čuje jaukanje.

