TRAGEDIJA U BRAZILU: Poginulo osam lekara u PADU AVIONA!

Među 62 putnika i članova posade koji su poginuli kada se brazilski avion srušio i eksplodirao, bilo je osam lekara, onkologa.

Šest vodećih onkologa i dvoje medicinskih tehničara, tokom svoje poslednje godine specijalizacije, bili su na putu iz svog rodnog grada Kaskavela na konferenciju o raku u Sao Paulu, kada se dvomotorni turboelisni let ATR 72-500 kompanije VoePass Airline srušio u petak u 13.30 časova po lokalnom vremenu.

"Nažalost, primili smo veoma tužnu vest, i možemo da potvrdimo smrt osam lekara. Oni su išli na onkološku konferenciju. To su bili ljudi koji su svoje živote posvetili spasavanju drugih", rekao je Eduardo Baptistela iz Regionalnog medicinskog saveta.

Neka od imena lekara počela su da se pojavljuju sinoć, uključujući radiologa Leonela Fereiru, pedijatrijskog stručnjaka za rak Saru Stelu i Silviju Osaki. Portparol onkološke bolnice u Kaskavelu potvrdio je da su umrle dve doktorke, specijalizanti kliničke onkologije: Arijana Riso (28) i Marijana Belim (29).

