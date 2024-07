Teška nesreća u Nepalu: Avion skliznuo sa piste i zapalio se, ima poginulih (VIDEO)

Avion nepalske kompanije "Sauria erlajns" sa 19 putnika i članova posade srušio se danas tokom poletanja u Katmanduu.

Kako je preneo Rojters, u avionu za Poharu u Nepalu bilo je 19 ljudi.

Na mestu pada aviona nalaze se policijske i vatrogasne službe.

U trenutku nesreća bila je slaba vidljivost, ali nije padala kiša, iako je sada period monsunskih kiša, navodi AP.

A plane crashed on Wednesday at the Tribhuvan International Airport in Kathmandu, Nepal's capital, billowing smoke into the air, an eyewitness said. pic.twitter.com/6jAXATkuz8