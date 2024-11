Snimljen trenutak pada aviona u Litvaniji: Stravična eksplozija osvetlela nebo (VIDEO)

Sigurnosne kamere snimile su trenutak pada aviona DHL-a nedaleko od aerdroma u Litvaniji. Avion, sa četiri člana posade, srušio se jutros u 5.30 časova po lokalnom vremenu u stambenom kvartu u Viljnusu, nekoliko kilometara od piste.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama, vidi se kako se avion priprema za sletanje. Na nebu se vide svetla aviona i kako polako snižava visinu. A onda u jednom trenutku samo se vidi stravična eksplozija i bljesak koji je osvetleo nebo.

Podsetimo, u padu je stradao jedan član posade, dok su preostala tri izvučena sa povredama iz letelice i prebačeni su u bolnicu. Avion je klizao nekoliko stotina metara pre nego što je udario u stambenu zgradu.

BREAKING VIDEO: Huge fireball as cargo plane crashes into residential building while approaching Vilnius International Airport in #Lithuania, leaving at least 1 dead, 3 injured.

