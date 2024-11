Uznemirujuće! Pogledajte kako se srušio avion u Litvaniji - NOĆ SE PRETVORILA U DAN, a evo šta je uzrok (VIDEO)

Teretni avion DHL-a srušio se na jednu kuću u ponedeljak ujutru pri sletanju na aerodrom u Viljnusu u Litvaniji, pri čemu je jedna osoba poginula, a tri su povređene.

Let je obavljala aviokompanija SVIFT, a avion je poleteo iz nemačkog grada Lajpciga. On je pao na kuću oko 5.30 ujutro, rekao je portparol Nacionalnog centra za upravljanje krizama.

Trenutak pada aviona su snimile kamere na obližnjem gradilištu.

Svi ljudi u kući su preživeli, rekao je portparol i dodao da se Boing 737-400 srušio direktno na objekat.

Swiftair cargo 737-400 has crashed while on approach to Vilnius International Airport, Lithuania.



One pilot and one person on the ground were killed. The second pilot and two others survived with unspecified injuries.



The aircraft, operated by a DHL contractor Swiftair, was… pic.twitter.com/FUyexI9ObE