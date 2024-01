SRUŠIO SE PUTNIČKI AVION - Letelica pala u Avganistanu, navodno LETELA ZA MOSKVU

Indijski putnički avion srušio se u planinama avganistanske provincije Badahšan, prenosi agencija Padžvak pozivajući se na lokalne zvaničnike.

Avganistanska televizija AMU navodi da je avion navodno leteo za Moskvu.

An Indian passenger plane has crashed in Badakhshan’s mountainous areas, local officials said on Sunday. https://t.co/I7QMQyqOla