UŽAS U NEŠVILU: Mali avion se srušio na autoputu, sumnja se da su svi sa leta POGINULI (VIDEO)

Nekoliko ljudi je poginulo kada se u ponedeljak uveče mali avion srušio na autoputu 40 u Nešvilu, što je dovelo do zatvaranja puta dok zvaničnici istražuju, saopštila je policija.

„Jednomotorni avion se srušio sa istočnih traka I-40 odmah pored izlaza Šarlot. Nekoliko osoba na letu je preminulo. Nastavlja se rad na utvrđivanju odakle je avion došao“, saopštila je policijska uprava Metro Nešvila u objavi na Iks mreži .

Na snimku svedoka se vidi letelica zahvaćena plamenom i dimom, a slike koje je podelila policija hvataju pokvareni okvir aviona okružen hitnim službama na travnatom putu.

Saobraćajne kamere uživo su takođe pokazale da veliki hitni odgovor blokira sve saobraćajne trake u pravcu istoka u blizini mesta nesreće i niz saobraćaja u zastoju koji vodi do zatvorenog dela I-40 East.

Zatvoreni putevi

Nesreća je dovela do zatvaranja I-40 East na 202 milji, rekla je portparolka Rebeka Hamonds, Rebeka Hamonds, Rebeka Hamonds .

Očekuje se da će jedna od traka za istok ponovo biti otvorena kasnije u ponedeljak uveče, a dve trake bi trebalo da budu otvorene pre špica u utorak ujutro, saopštila je policija . Putnici bi i dalje trebalo da očekuju spor saobraćaj i kašnjenja u utorak rano, upozorilo je odeljenje.

„Ako putujete večeras, pronađite alternativni put“, rekao je Hamonds, dodajući da će istraga biti u toku.

JUST IN: ⚠️ Plane crashes in West Nashville near I-40, multiple fatalities have been reported..



DEVELOPING..



pic.twitter.com/foxNtcTjYz