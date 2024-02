JEZIVO! AVION UDARIO U KOLA NA AUTOPUTU NA FLORIDI: Usledila ogromna eksplozija - ne zna se šta je sa putnicima (VIDEO)

Privatni avion sa petoro putnika udario je u vozilo na autoputu na Floridi izazvavši ogromnu eksploziju.

Video snimci koje su napravili vozači prikazuju posledice nesreće, otkrivajući zapaljeni plamen koji bukti iz aviona dok se vidi kako hrabri prolaznik juri ka dimu.

Petoro ljudi je bilo u avionu "Bombardier Challenger 600", saopštila je Federalna uprava za vazduhoplovstvo.

Just drove past this plane crash on I75 south in Naples, Florida. @winknews @FLVoiceNews pic.twitter.com/OcqQY1BuXR