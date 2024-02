UŽAS NA FLORIDI: Avion pao na naselje, plamen zahvatio nekoliko kuća, mrtve i dalje broje (VIDEO)

Nekoliko ljudi je poginulo u padu malog aviona na naselje mobilnih kuća na Floridi.

Avion Beechraft Bonanza V35 pao je na naselje u noći između četvrtka i petka. Prvo se zapalila jedna kućica, a vatra se proširila na još tri.

Spasilačke službe su pronašle olupinu letelice i vatrogasci su potvrdili da je nekoliko mrtvih u avionu i u kući na koju je pala. Još nije poznato koliko je povređenih.

Pilot je pre pada prijavio kvar motora.

- Mogu da potvrdim da je više osoba poginulo iz aviona i u kući. Radimo na tome da ne bude više štete i povređenih - objasnio je komandant vatrogasaca Skot Ehlers.

NOW 🚨 A small plane has crashed in Clearwater, Florida. Multiple mobile homes on fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene.#Clearwater pic.twitter.com/0uWWxb0cdm