UŽAS U KOLUMBIJI - Brdo se obrušilo na automobile, više od 30 osoba poginulo! Spasioci iz blata vade čitave MRTVE PORODICE

Više od 30 ljudi poginulo je kad se brdo u Кolumbiji obrušilo na automobile na putu nakon jake kiše!

Tragedija se dogodila u petak dok su vozila čekala u podnožju da se ponovo otvori put koji je prethodno blokiralo kamenje koje je palo. Mnoge žrtve su još sedele u svojim automobilima dok je lavina blata i kamenja klizila prema njima i zatrpala ih.

Među poginulima u klizištu je dosta dece.

Nastradali su mahom iz starosedelačke zajednice na severozapadu Кolumbije. Tragedija se inače dogodila na putu između grada Кibdoa i Medelina.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama i televizijskim kanalima vidi se kako se deo planine odvaja i obrušava na kolonu automobila uz strahovite vriske.

Tragic news as the death toll in western Colombia's mudslide rises to 34. Learn more about this devastating event and its impact on the affected community at: https://t.co/oBdQ7RzJ7E. #Colombia #Mudslide #Tragedy pic.twitter.com/q1vxAB0Bsp