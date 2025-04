ŠTA SE OVO DEŠAVA?! Zapalio se avion tik pred poletanje, vatra se širi, putnici u panici trče po pisti! (FOTO+VIDEO)

Ogroman avion Delta erlajnsa evakuisan je na pisti aerodroma u Orlando nakon što je izgoreo motor.

Let DL1213 je trebalo da napusti aerodrom na Floridi za Atlantu u ponedeljak ujutru u 11:00.

Međutim, primećen je plamen koji dolazi iz motora Erbasa A330, što je primoralo posadu da postavi klizače za hitne slučajeve kako bi putnici mogli da pobegnu.

Delta Air Lines flight DL1213, an Airbus A330-323 (N807NW) briefly emitted flames from the no.2 engine during startup after pushback at Orlando Airport (MCO). An evacuation was carried out.pic.twitter.com/PYyAEifwoh