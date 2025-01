UZNEMIRUJUĆI SNIMCI SA AERODROMA: Putnici beže iz aviona, ima i povređenih (VIDEO)

Četiri osobe su povređene nakon što je avion Delta evakuisan na aerodromu u Atlanti u petak ujutro.

Zvaničnici kažu da je let sa aerodroma Hartsfild - Džekson u Atlanti do Mineapolisa - St. Pol prekinuo poletanje u petak nešto posle 9.00 ujutro zbog problema sa motorom.

Prema postu sa "X" naloga aerodroma u Atlanti, putnici su izašli iz aviona Boing 757-300 koristeći tobogane za hitne slučajeve i odvedeni su u obližnji zatvoreni prostor.

Tokom evakuacije, četvoro od 201 putnika zadobilo je lakše povrede. Jedan je odveden u lokalnu bolnicu. Ostalo troje je zbrinuto na licu mesta.

WATCH: Passengers evacuate Delta Air Lines plane via emergency slides after aborting take-off in Atlanta, Georgia; 4 passengers suffered minor injurespic.twitter.com/7JoXziKZnN