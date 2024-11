JEZIVI SNIMCI: Putnici beže nakon što se ruski avon zapalio na pisti u Antaliji (VIDEO)

Jezivi snimci pojavili su se na društvenim mrežama nakon što se zapalio avion ruskog avio-prevoznika Azimut erlajns.

Nakon što je večeras u Antaliji u Turskoj sleteo tokom nepovoljnih meteoroloških uslova, došlo je do požara na motoru, a svih 79 putnika je bezbedno evakuisano

Vatrogasci su odmah intervenisali, a pista je privremeno zatvorena, pa su avioni preusmereni na druge aerodrome.

Nema povređenih, a avion je leteo na relaciji Soči-Antalija.

Požar je izbio kada je motor došao u kontakt s pistom.

A Sukhoi Superjet 100-95LR aircraft (RA-89085) from Sochi, Russia caught fire while landing at Antalya airport of Turkey.



The fire in the engine was noticed after stopping on the runway.



The aircraft belonged to the company "Azimut".



Though fire was extinguished by emergency