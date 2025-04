Vučević razmontirao Rakić-Vodinelić: Novi Pazar nije juče postao deo Srbije, već on to jeste

Predsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu i predsednik SNS Miloš Vučević poručio je da Novi Pazar nije juče postao deo Srbije, već da on to jeste, da je to bio i da će to ostati.

Reagujući na izjavu profesorke u penziji Vesne Rakić-Vodinelić da je Novi Pazar juče, kada je organizovan protest studenata blokadera, postao deo Srbije, Vučevic je naveo da je Rakić Vodinelić još jedan "ekspert za Novi Pazar" koji ga je verovatno video samo na geografskoj karti.

- Blokaderka kojoj je Novi Pazar predgrađe kruga dvojke misli da zna bolje od ljudi koji tamo žive, rade i masovno glasaju za Aleksandra Vučića na svakim izborima - istakao je Vučević na društvenoj mreži X.

On je dodao da se podrška naroda ne meri brojem tvitova opozicionih analitičara.



