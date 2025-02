Premijer Srbije Miloš Vučević obišao je 6. Sajam zavičaja na Novosadskom sajmu, odakle je poslao poruku da je Vojvodina stvarana da bude deo Srbije i da će to i ostati.

- Ovogodišnji Sajam zavičaja je najveći i organizuje se u dva dana. Možda ne treba da čudi i ova energija koju smo osetili dok smo prolazili kroz narod. Možda je zapravo to odgovor srpskog naroda na sve to što nam se dešava, možda je to poruka Srba šta misle o obojenim i svakim drugim revolucijama - rekao je predsednik Vlade.

Vučević je naglasio da ovo sabranje nije samo jedno u nizu kalendarskih događaja, već je DNK našeg naroda.

- Pokušavaju da nas dekodiraju, da ne treba da budemo to što smo. Dokle god ljubimo i čuvamo zemlju i vazduh mi smo na sigurnom. Kad god smo se odrodili, odrekli Boga, lutali smo i doživeli mnogo nesreća. I danas neko pokušava da nas ubedi da neke krvave ruke treba da budu naš znak. Naš znak je štit sa četiri ocila, Sveti Sava. Hvala vam što ste došli iz Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, BiH, Republike Srpske, svih delova Srbije, osim jednog dela Srbije, a njima je oprošteno, što nisu sa nama sa svetog Kosova i Metohije.

On je zamolim sve građane na KiM da izađu u što većem broju na izbore da glasaju za Srpsku listu.

- Izađite da Kurti ne izme glasove. Odavde poručujemo Kosovo i Metohija je Srbija, čuvaćemo Srbiju, ali najviše ljubimo slobodu i nje se ne odričemo. Neka se piše ćiriličkim pismom, neka se peva srpska pesma, to ne znači da nekom drugom zabranjujemo. Naš put je put Svetosavlja, živela Srpska, živela naša Vojvodina, koja jeste i biće Srbija, od 3. maja 1848. kada je odlučeno u Sremskim Karlovcima. Vojvodina je stvarana da bude Srbija, a ne da je otimate od Srbije. Živeo Novi Sada, živela Srbija - poručio je.

Autor: Pink.rs