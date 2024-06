Premijer Miloš Vučević poslao jasnu poruku: Politika vlade je identična i podupire politiku predsednika Republike

Premijer Srbije Miloš Vučević naglasio je danas, odgovarajući na pitanje novinara povodom teksta objavljenog na portalu "Slobodna Bosna" koji ističe da Vučević daje umerenije izjave od predsednika Vučića, da su predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Srbije sinhronizovani, te da kompromis nije predaja, već bi predstavljao uspeh za naš narod.

- Juče sam dao intervju za francusku novinsku agenciju, juče je objavljen i dostupan je. Intervju je bio na srpskom jeziku, tako da nije postojala opasnost da može da bude loše interpretacija na jeziku koji nije maternji. Suštinski sam rekao ono što Aleksandar Vučić priča već 10 i više godina, da kada pričamo o kompromisu mi pričamo o uspehu. Kompromis nije poraz i predaja,kompromis ne znači da će iko ikada priznati, de fakto ili de jure, kosovsku nezavisnost. Ali, je nama Srbima i Srbiji potreban kompromis sa Albancima, mislim da bi to bio uspeh za Srbe. I pri tome sam vrlo precizno rekao kompromis, znači da obe strane moraju da budu jednako zadovoljne, odnosno nezadovoljne. Da jedna strana ne dobije sve, kada kažem sve ne pričam o teritoriji, nego o odnosima Srba i Albanaca po pitanju KiM. Ali, daleko smo mi od tog nivoa mogućeg dogovora Srba i Albanaca. Videćemo danas vesti iz Brisela. Suštinski sam rekao politiku Vlade koja je identična i podupire politiku predsednika republike, a to što neki mediji u Sarajevu, Prištini ili Tirani, koji su naravno izvukli iz konteksta i preneli to tako kako jesu, nije najvažnije. Važnije je da mi znamo šta radimo. Rekao sam ja nešto što je mnogo važnije od toga, veliki narodi i velike države nisu veliki zbog teritorije, površine ili broja stanovnika, već kada su spremni da traže mir i kada ona druga strana radi sve suprotno od postizanja mira. Time pokazujemo odgovornost kao narod ili država - rekao je premijer i dodao da nije vreme za junačenje, nego za mudrost.

Treba nam politike Miloša Obrenovića, da smo strpljivi, da nismo pokolebani i slabi, obeshrabreni, da smo mudri, racionalni i da imamo zaštitu državnih i nacionalnih interesa, naglasio je dalje Vučević.

- Upravo takvu politiku sprovodi predsednik republike i Vlada, mi smo sinhronizovani. Kada bismo postigli kompromis sa Albancima bio bi to veliki uspeh za Srbe i Srbiju, jer bi time zatvorili jednu otvorenu ranu. Niko i nikada neće potpisati, niti na prećutan način prihvatiti kosovsku nezavisnost. Kompromis je uspeh, nije predaja, poraz i odustajanje od nacionalnih interesa - zaključio je premijer.

Autor: Aleksandra Aras