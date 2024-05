Premijer Srbije Miloš Vučević je tokom obilaska radova na Obilaznici oko Novog Sada, kao i na mostu preko Dunava, odgovarajući na pitanje šta Novosađani mogu da očekuju od novog premijera, odgovorio.

- Nepristojno je da ja pričam o tome jer neko ko je rođen u Novom Sadu postao predsednik Vlade, a vreme će pokazati šta je to donelo i kakvi su rezultati. Kao neko ko je bio ministar odbrane i sada kao predsednik Vlade u obavezi sam, ali mi je i zadovoljstvo i čast da vodim računa o svakom metru naše zemlje. Kada to kažem, mislim i na Kosovo i Metohiju jer naš narod i dalje tamo živi. Niko ne može da mi zameri što ja u skupu jednakih gradova i opština naše države, ipak najviše volim svoj grad. To ne znači da mi je neko manje bitan, ali sam ja odrastao u ovom gradu, porodica mi je ovde i ja svaki slobodan trenutak koristim da budem u Novom Sadu. Isto tako volim i Beograd, Niš, Suboticu, Kraljevo, Čačak i Užice i Prizren i Kosovsku Mitrovicu. Kao i uvek Novi Sad ima pola metra prednosti u odnosu na sve njih. Trudiću se da zajedno sa lokalnom vlašću sprovedemo da ovaj narod živi bolje jer je to moja obaveza, a drago mi je što će neko drugi ko je na čelu grada dočekati da uživa u novinama koje smo zajedno započeli, a to su novi mostovi. Moja lična karta je idalje u Novom Sadu, a sve što budem mogao da uradim za ovaj grad ću uraditi.