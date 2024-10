TRI NOVA MOSTA ZA SRPSKU ATINU Premijer Vučević: Neće to biti isti Novi Sad, biće bolji, lepši, bolje povezan i bezbedniji

Premijer Srbije Miloš Vučević prisustvovao je potpisivanju ugovora o projektovanju i izvođenju radova na izgradnji pešačko-biciklističkog mosta preko Dunava i rekonstrukciji postojećeg tunela sa liftovima do gornjeg platoa Petrovaradinske tvrđave.

"Pre svega da čestitam građanima Novog Sada. Dugo se pripremao ceo projekat, nije palo s neba. Moram da kažem da je Goran Vesić, kao ministar zadužen za ovaj resor, uvek je pomagao i verovao u ovaj projekat. Iako nije iz Novog Sada razumeo je značaj za grad i ambijent cele države. Sa ministrom finansija je uvek najsloženije, ali je i ministar Siniša sve podržao. Veliko hvala ekselenciji Li Mingu i kompaniji Šan Dong. Iz budžeta države izdvajamo za tri mosta u Novom Sadu. Želim da podelim sa javnošću da je kompanija dala i više nego korektnu ponudu i da znaju da naše obaveze počinju kada se suštinski završi most. Time ste relaksirali naš budžet i stvorili mogućnost da ne umanjimo intenzitet izgradnje kapitalnih investicija", rekao je Vučević.

Premijer je naglasio da će Novi Sad biti drugi grad jer će za dve godine biti urađena tri mosta.

"Neće to biti isti Novi Sad, biće bolji i lepši i biće bolje povezan i bezbedniji, a ovaj most je kao šlag na torti. Ova dva mosta su za saobraćaj veoma bitna, obilaznica oko Fruškogorskog koridora koja je rasteretila grad od teškog teretnog saobraćanja na ukazu u Novi Sad i sav onaj saobraćaj koji nema početnu i krajnju adresu u Novom Sadu, za koji sam se jako borio. Ovo nisu male stvari, ovo nisu male pare. Nikada Grad Novi Sad ne bi mogao sam da ovo izdvoji, pa čak ni sama čak ni sa Pokrajinskim vladom, ali je zato država našla način. Nadam se da ćemo zajednički da realizujemo mnogo projekata. Treba da organizujemo zajedničku sednicu republičke i pokrajinske vlade da vidimo koji su projekti na nivou cele pokrajine", naveo je Vučević.

On je istakao da se zajedno sa ministrom Vesićem "bori da se uradi projekat mosta Bačka Palanka-Zemun" te da bi to bio najzapadniji most u Srbiji.

"Pričali smo i o mostu koji treba da poveže Banat i Braničevski okrug i to bi bio najistočniji most, ali o tom potom. Nećemo svi samo tražiti više para iz budžeta ne vodeći računa o finansijskoj stabilnosti naše zemlje i da se nećemo dodvoravati nikome, nego ćemo viditi politiku koja je odgovorna prema budućim generacijama. Ovo su sjajne vesti i verujem da će kineska kompanija završiti ovaj proces da ide što brže i radimo veliki drumski infrastrukturni projekat, to je auto-put Beograd - Zrenjanin- Novi Sad i to je velika stvar. Vaša kompanija se do sad pokazala kao veoma korektna i kao dobar partner. Samo ću da potvrdim još jednom da čvrsto verujem u strateški dogovor predsednika Vučića i predsednika Sia, a to je zajednica Srbije i NR Kine za zajedničku budućnost", istakao je premijer.

