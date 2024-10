Vesić: Novi Sad će 2027. godine biti grad sa tri nova mosta

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, koji je danas u Novom Sadu sa direktorom kompanije "Šandong" za Evropu Vei Jimingom potpisao ugovor za izgradnju pešačko-biciklističkog mosta u tom gradu, istakao je da će to biti treći novi most u Novom Sadu, budući da se dva već grade - jedan kod Petrovaradina na Fruškogorskom koridoru, kao i most u nastavku Bulevara Evrope.

Ugovor je potpisan u prisustvu predsednika vlade Miloša Vučevića.

"Nema primera u svetu da se u gradu koji ima tri mosta, gradi još toliko. I to je sjajno za komfor života građana i građanki Novog Sada. Ukupna vrednost sva tri nova mosta u Novom Sadu koja se plaćaju iz budžeta Republike Srbije je oko 360 miliona evra. Novi pešačko-biciklistički most će otvoriti Petrovaradinsku tvrđavu", rekao je Vesić.

Istakao je da će izgradnja mosta trajati 24 meseca, a da će najverovatnije početi u martu, a najkasnije u aprilu naredne godine, što znači da će novi most biti završen 2027. Pre toga, podsetio je ministar, biće završen i most na Fruškogorskom koridoru - u septembru 2026, a most u nastavku Bulevara Evrope krajem 2026. godine.

"Novi Sad će 2027. godine biti grad sa tri nova mosta i to samo pokazuje kako se Srbija razvija", poručio je Vesić.

Zahvalio je kineskoj kompaniji "Šandong", koja će realizovati ovaj projekat, na razumevanju koje ima za Srbiju, s obzirom na ograničenja u budžetu, budući da deficit ne sme da pređe tri odsto i što je, i pored toga, donela odluku da finansira izgradnju mosta.

"Ovaj most je obećanje premijera Miloša Vučevića, koje je dao dok je obavljao funkciju gradonačelnika Novog Sada i realizuje se upravo kada je on predsednik Vlade. ‘Šandong’ radi još dva projekta, koje je obećao predsednik Aleksandar Vučić – obilaznicu oko Svilajnca i nastavak obnove aerodroma "Konstantin Veliki" u Nišu. Ova kineska kompanija ne samo da radi u Srbiji, već i razume našu zemlju i želi da ostane u Srbiji. Veoma sam im zahvalan što uvek uspevamo da nađemo zajedničko rešenje i nastavimo saradnju, a da istovremeno poštuju našu finansijsku disciplinu", dodao je ministar Vesić.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Previous Next

Autor: Marija Radić