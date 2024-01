VESIĆ: DOBIJENA ZELENA DOZVOLA ZA IZGRADNjU MOSTA NA DUNAVU KOD ADE HUJE

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je gostujući u jutarnjem programu TV Tanjug da je ”Ministarstvo zaštite životne sredine dalo je saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta - izgradnja mosta preko Dunava kod Ade Huje, sa pristupnim petljama i delm Višnjičke ulice”. Tako smo dobili zelenu dozvolu za izgradnju ovog mosta tako da će Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdati građevinsku dozvolu za treći beogradski most na Dunavu.

Vesić je rekao da će ovaj most, kao i skoro sve velike infrastrukturne projekte u Beogradu, graditi Vlada Republike Srbije. On je dodao da most mora da bude završen pre završetka izgradnje auto-puta Beograd – Zrenjanin kako bi sav saobraćaj koji dolazi sa tog puta preko Dunava prelazio novim mostom a ne preko Pančevačkog mosta koji je i sada preopterećen. Ministar je objasnio da će se graditi pristupne saobraćajnice od novig mosta kod Ade Huje do petlje Lasta i da će se tako povezati leva obala Dunava odnosno auto-put Beograd – Zrenjanin – Novi Sad sa autoputem E-75 odnosno Beograd – Niš.

Lokacija novog mosta planirana je na 2,6 km nizvodno Dunavom od Pančevačkog mosta. Ukupna dužina mosta sa šest traka u oba pravca, kao i biciklističkom i stazom za pešake, biće 3.498 m, a širina 32,5 m.

Vesić je rekao da se izgradnjom Mosta kod Ade Huje kao i povezivanjem sa auto-putem steći uslovi da grad Beograd “ako želi izgradi pre više decenija planiranu unutrašnju obilaznicu oko Beograda". Predviđeno je da ona polazi od Mosta na Adi, oko Topčiderskog parka, zatim Bulevarom Patrijarha Pavla, Pere Velimirovića, kroz Borsku, Crnotravsku, Save Maškovića, do petlje Lasta prema Malom Mokrom Lugu, iza Mirijeva, do mosta na Adi Huji.

On je dodao da Vlada Srbije neće raditi taj deo unutrašnje obilaznice već samo do auto-puta Beograd – Niš kao i da će se izgradnjom novog mosta kao i mosta na Dunavu kod Vinče u okviru ”sektora C” obilaznice oko Beograda steći uslovi da se pripstupi potpunoj rekonstrukciji ili izgradnji novog mosta na mestu sadašnjeg Pančevačkog mosta koji nikada nije bio projektovan za obim saobraćaja koji se sada odvija preko njega.