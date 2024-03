Vesić: Zaštita domaćih komapnija u ugovorima sa strancima

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas na Kopaonik bizis forumu da je država počela da štiti domaće podizvođače, tako što u nove ugovore sa stranim kompanijama dodaje vrstu zaštite.

Vesić je to rekao na panelu "Razvoj infrastrukture u uslovima rastućih kamatnih stopa", na konstataciju moderatora da je najčešća primedba da domaće firme koji su podizvođači kineskih, američkih i turskih kompanija, vrlo često dolaze u zonu nelikvidnosti jer ne mogu da naplate ono što su izvršili u skladu sa ugovorom.

Vesić je potvrdio da je to najčešća primedba i da su upravo zato u poslednja dva ugovora, potpisana u ministarstvu, ubačene uredbe da izvođaču ne može da se plati nova situacija ako ne dokaže da je platio sve podizvođače.

Dodao je da su te uredbe dodate u ugovor vezan za projekat Beograd-Zrenjanin i ugovor za Bački breg-Srpska Crnja.

"Znači, dok ne dokaže da su platili apsolutno sve poizvođače srpske strane ili neke druge, po prethodnoj situaciji ne mogu da dobiju novac", rekao je ministar i naglasio da do sada nije postojala takva vrsta zaštite.

Sada će to biti deo svih ugovora, rekao je on i dodao da će to biti deo projekta "Karađorđe".

"Tako štitimo podizvođače. Tačno je, bio je dosta domaćih firmi koje nisu mogli da naplate svoja potraživanja, da su morali da tuže, imamo takve slučaje, što nije dobro, i na to ćemo ubuduće misliti ", kazao je ministar.

"Sada će sastavni deo svakog ugovora biti zaštita domačih kompanija", rekao je on i naglasio da misli i da je vreme da domaće kompanije urade jedan veliki projekat.

Vesić je naglasio da je sada trenutak da se napravi konzorcijum naših kompanija za jedan veliki put i prugu, čime ćemo pokazati da naše kompanije to mogu.

Autor: