Zelenski se oglasio nakon razgovora sa Trampom: Putin blefira!

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da mu je predsednik SAD Donald Tramp obećao da će ga kontaktirati odmah nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kako bi ga obavestio o novostima iz razgovora. Dodao je da će, ako se ciljevi dogovoreni danas ne postignu, razgovarati o tome šta dalje.

U svom uvodnom govoru, Zelenski je naglasio evropsko jedinstvo i "veoma intenzivnu" koordinaciju sa evropskim liderima.

- Ono što se tiče Ukrajine mora se razgovarati sa Ukrajinom - rekao je on, podržavajući ideju o naknadnom trilateralnom samitu sa Trampom i Putinom.

Takođe je ponovio da treba izvršiti veći pritisak na Rusiju, tvrdeći da Putin "blefira" kada tvrdi da ga sankcije ne pogađaju.

O svemu što se tiče Ukrajine mora da se razgovara sa Ukrajinom, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i dodao da se zalaže za trilatelarne pregovore sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i ruskim predsednikom Vladimir Putin.

On je nakon razgovora sa Trampom i evropskim zvaničnicima rekao da je zaključeno da mora da se poveća pritisak na Rusiju, kao i da je Trampu rekao da Putin "blefira" kad kaže da ne razmišlja o potencijalnim sankcijama, prenosi Rojters.

- Putin pokušava da poveća pritisak uoči sastanka na Aljasci na svim delovima fronta. Pokušava da pokaže da može da okupira čitavu Ukrajinu - naveo je ukrajinski predsednik.

Dodao je da ga je Tramp uverio da će njih dvojica razgovarati odmah nakon sastanka s Putinom, kao i da se njegov stav o ukrajinskim teritorijama nije promenio, jer nije promenjen ni ukrajinski Ustav.

- Deluje mi da će se uspeh bilo kojih pregovora meriti rezultatima - smatra Zelenski.

Autor: S.M.

