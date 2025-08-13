Zelenski se oglasio nakon razgovora sa Trampom: Putin blefira!

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da mu je predsednik SAD Donald Tramp obećao da će ga kontaktirati odmah nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom kako bi ga obavestio o novostima iz razgovora. Dodao je da će, ako se ciljevi dogovoreni danas ne postignu, razgovarati o tome šta dalje.
U svom uvodnom govoru, Zelenski je naglasio evropsko jedinstvo i "veoma intenzivnu" koordinaciju sa evropskim liderima.
- Ono što se tiče Ukrajine mora se razgovarati sa Ukrajinom - rekao je on, podržavajući ideju o naknadnom trilateralnom samitu sa Trampom i Putinom.
Takođe je ponovio da treba izvršiti veći pritisak na Rusiju, tvrdeći da Putin "blefira" kada tvrdi da ga sankcije ne pogađaju.
Autor: S.M.