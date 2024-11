OGLASIO SE TRAMP POSLE ČESTITKE PUTINA: Mislim da ću razgovarati!

Novoizabrani predsednik SAD Donald Tramp izrazio je želju da razgovara sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

- Mislim da ćemo razgovarati - prokomentarisao je Tramp mogućnost da razgovora sa Putinom.

Nešto ranije, ruski predsednik Vladimir Putin čestitao je Trampu pobedu na predsedničkim izborima, rekavši da je spreman za kontakte s njim.

Putin je dodao i da ne smatra da je sramota da lično pozove novog američkog lidera i da mu čestita.

- Možete na različite načine da gledate na Trampa, ali on je hrabar čovek, njegovo ponašanje u trenutku atentata je dokaz za to - rekao je ruski predsednik i dodao je to na njega ostavilo snažan utisak.

Za Trampove izjave o Ukrajini ocenio je da su "vredne pažnje".

Autor: Aleksandra Aras