Oglasio se Tramp: Predsednik SAD-a otkrio o čemu će sutra razgovarati sa Putinom

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da planira da u utorak ujutru razgovara sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom i o sudbini ukrajinskih vojnika koji su opkoljeni u regionu Kurska.

"Ja ću sutra razgovarati sa predsednikom Rusije Putinom da poštedi vojnike koji su u velikoj nevolji, zarobljeni, i suštinski opkoljeni ruskim trupama", kazao je Tramp, preneo je CNN.

Prema njegovim rečima, to je ozbiljna situacija jer su oni okruženi ruskim vojnicima.

"Verujem da nije mene, oni više ni ne bi bili tu", dodao je Tramp.

Kako navodi CNN, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i vojni analitičari doveli su u sumnju Putinove tvrdnje da su ruske snage u Kursku opkolile ukrajinske vojnike.

"Izveštaji o tome da je neprijatelj navodno opkolio ukrajinske jedinice u regionu Kurska su lažni i izmislili su ih Rusi u cilju političke manipulacije i vršenja pritiska na Ukrajinu i njene partnere", saopštila je ukrajinska vojska.

Kako navodi CNN, Tramp je svojom izjavom potvrdio navode ruske strane i Putina o ukrajinskim trupama u Kursku. Na pitanje da li je odluka o obustavi američke pomoći i razmene obaveštajnih podataka sa Ukrajinom možda dovela do povlačenja ukrajinskih snaga iz Kurska, Tramp je odgovorio da je upravo suprotno.

