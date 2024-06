Vesić: Danas se potpisuje ugovor i izdaje gradjevjnska dozvola za izgradnju železničke obilaznice oko Niša

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je da će danas biti potpisan ugovor za izgradnju železničke obilaznice oko Niša, kao i da će to Ministarstvo već danas izdati i građevinsku dozvolu za taj projekat.

"Kao što je predsednik Aleksandar Vučić obećao ugovor će biti potpisan do kraja juna. Danas potpisujemo ugovor za izgradnju 22 kilometra železničke obilaznice oko Niša", rekao je Vesić.

Istakao je da je posebno ponosan što je na tenderu Evropske investicione banke, u konkurenciji evropskih kompanija, pobedila i posao dobila srpska firma.

"Posao je dobila firma Ekstra Auto transport iz Vrbasa, koja je bila angažovana kao podizvođač kineskoj kompaniji na projektu izgradnje brze pruge do Novog Sada, i sada do Subotice. To znači da domaće firme, na takvim projektima mogu da steknu reference i da samostalno pobeđuju na evropskim tenderima", rekao je Vesić.

Naveo je da će Ministarstvo danas izdati građevinsku dozvolu za izgradnju železničke obilaznice, što znači da već mogu da počnu pripremni radovi.

"Oni će trajati 10-ak dana i oko 5. jula mogu da počnu radovi na izgradnji železničke obilaznice oko Niša. Konačno će biti rešen višedecenijski problem železničke pruge koja prolazi kroz centar Niša. Ne postoji vlast koja to nije obećavala ali je samo vlada predsednika Vučića to učinila. Ovo napominjem jer ćemo nas tokom izgradnje kao i ovih dana napadati oni koji decenijama ni prag na pruzi kroz Niš nisu znali da promene. Sve će oni sada kada smo mi uspeli znati od toga kada potpisujemo ugovor do toga kojom brzinom teku radovi. Jedino nisu znali da urade železničku obilaznicu a predsednik Vučić to ume", dodao je ministar Vesić.

Autor: Jovana Nerić