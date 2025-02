Premijer Srbije Miloš Vučević čestitao je građanima Novog Sada na izboru novog gradonačelnika, kao i Žarku Mićinu i istakao da se nada da će biti dostojan i odgovoran tog posla za koji je danas dobio podršku 45 od 78 odbornika u Skupštini Grada Novog Sada.

-Nadam se da će doneti neophodnu energiju u grad. Grad mora da nastavi da živi, nezaboravljajući nesreću. Žarko Mićin, koji ima veliko iskustvo, bio je u sistemu Grada Novog Sada, narodni poslanik, bio je sa mnom u kabinetu, stekao je veliko iskustvo i on ima znanja- rekao je Vučević.

On je naglasio da mu je žao pripadnika policije, kojima se izvinio i zahvalio.

-Ono što su trpeli je teško za gledati, a kamoli i doživeti, da postoje ljudi koji na njih bacaju jaja, brašno, otimaju štitove. Najbolje je da pogledate objave novinara Žarka Bogosavljevića, izrazito opozicionog novinara, koji ima nekoliko tvitova na kojima je svedočio da su odbornici bili pozvani da uđu u Skupštinu Grada, a da nisu hteli da uđu. Hteli su da uđu sa ruljom i verovatno i linčuju. Čestitam i studentima Univerziteta u Novom Sadu, koji su pokazali zrelost, iako su mladi ljudi, da ne budu uvučeni u ovo. To nisu zahtevi studenata. Rekao bih i da je to dobar znak ka smirivanju stanja u društvu- rekao je Vučević.

On je naglasio da se nada da će petoro policajaca biti dobro.

-Nema države u Evropi koja bi to dozvolila da se to radi policiji što se radi. Ali, izabrali smo da se po svaku cenu ne dovedemo do dalje kulminacije ili zaoštravanja odnosa u društvu. Ti isti zovu te iste policajce kada su u nevolji. To je kukavičluk, probajte to da uradite u Nemačkoj- zaključio je premijer.

Autor: Dubravka Bošković