PRVI SNIMCI PADA RUSKOG AVIONA: Letelica se samo srušila (VIDEO)

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci koji navodno prikazuju trenutak pada ruskog aviona.

Na snimku se vidi kako letelica ide ka zemlji, čuje se buka a onda je buknula vatra.

Kako su preneli svetski mediji, ruski vojni avion srušio se u blizini granice sa Ukrajinom kod Belgoroda.

‼️ Il-76 military plane crashes in Belgorod region There were 63 people on board, Russian media reported. All of them died The estimated value of the plane is 27 million dollars. The Russian Defense Ministry said that there were Ukrainian prisoners on board the plane. The… pic.twitter.com/3doCOmZuX7

U avionu je bilo na desetine putnika. Rusko Ministarstvo odbrane navodi da je u avionu bilo 65 ukrajinskih zarobljenika.

Kako se navodi u pitanju je vojni transportni avion Il-76.

The crash site of the IL-76 near Belgorod is cordoned off by the russian military, local tg channels report



The wreckage of the plane reported to be scattered for several kilometers.



They quote the source and report that all people who were on board has died pic.twitter.com/LaMKkIBumi