ŠTA SE OVO DEŠAVA?! Čuo se snažan prasak na letu iz Londona u Grčku, putnici prestravljeni! Čekali su požar zatočeni u avionu (FOTO)

Avion kompanije "Rajan er" udario je u barijeru i teško je smrskao krilo nakon sletanja na grčki aerodrom - dok su prestravljeni putnici još uvek bili unutra.

Boing 737 je pretrpeo „jake turbulencije“ tokom leta, pre nego što su putnici čuli snažan prasak kada je avion sleteo i udario u barijeru.

Let FR6080, koji je poletao iz London Stansteda u sredu ujutru, bezbedno je sleteo na međunarodni aerodrom Kalamata - nekoliko trenutaka pre iznenadnog sudara.

Hitne službe su brzo pozvane, ali je prestravljenim putnicima rečeno da ostanu u avionu uprkos zabrinutosti od požara nakon uništenja krila - ostavljajući one u avionu „zbunjenim“ .

Vidi se kako je krilo aviona rastrgano čvrstom barijerom.

