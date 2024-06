DRAMA U AVIONU! Putnici proživeli pako, satima bili zatočeni u letelici, pojavili se UZNEMIRUJUĆI SNIMCI

Putnici koji iz Grčke trebalo da lete za Katar ostali su zadržani u avionu kome je otkazala klima na pisti aerodroma u Atini.

Putnici nisu mogli da izađu 3,5 sata dok je temperatura van aviona dostizala 34 stepena Celzijusa. U samom avionu bilo je mnogo više, pa su se putnici preznojili, a neki i onesvestili, piše Dejli mejl .

Među putnicima na letu "Katar ervejsa" bilo je nekoliko sportista, koji je trebalo da se takmiče na šampionatu u tajlandskom boksu. Neki od njih su snimili nepodnošljive uslove u avionu i postavili ih na društvene mreže.

Na snimku se vidi kako se putnici skidaju, sa njih kaplje znoj, a drugi pokušavaju da pomognu onima kojima je visoka temperatura bila prevelika.

Nakon tri i po sata pakla, putnicima je napokon dozvoljeno da se iskrcaju i odu u zgradu aerodroma.

Južnoamerički sportski terapeut Gart Kolins podelio je nekoliko snimaka na društvenim mrežama.

- Putnici su ostali zatočeni u avionu 3,5 sata sa zatvorenim vratima i bez klimatizacije. Putnici su doslovno dehidrirali i padali u nesvest u avionu. Neki su morali jure drugi avion, na koji na kraju nisu stigli - kazao je.

What is going on with the @qatarairways QR204 flight out of Athens? Board the flight after smoke is seen billowing from plane, leave everyone on the plane for 3 hrs, no air con in stifling heat only to (surprise) remove everyone as the plane is malfunctioning? @SkyNewsAust pic.twitter.com/CnjYy7pVh6