SCENA KAO IZ HOROR FILMA Putnici u avionu su se šokirali kada su videli da sa njima leti i ZMIJA, a onda je na scenu stupio hrabri stjuard (VIDEO)

Na letu iz glavnog grada Tajlanda Bangkoka u južnu provinciju Puket putnici su otkrili živu zmiju u prtljažniku, prenosi CNN.

Zmija je pronađena tokom leta 13. januara sa međunarodnog aerodroma Don Muang u Bangkoku i za sada nije poznato o kojoj vrsti je reč.

"Stjuardese su obaveštene pre sletanja u Puket nakon što je putnik primetio malu zmiju u odeljku za prtljag iznad glave", naveo je Fol Pumpang, šef korporativne bezbednosti tajlandske aviokompanije "ErAzija" u saopštenju, dodajući da je posada te kompanije dobro obučena da se nosi sa takvom pojavom, kao i da su putnici premešteni iz predostrožnosti.

Avion je sleteo bez incidenata, ističe se u saopštenju kompanije, i odmah su ga pregledali nadležni inženjerski i bezbednosni timovi na zemlji, prenosi CNN.

Prema rečima Fola, bezbednost posade i putnika ni u jednom trenutku nije bila ugrožena, a avion je, prema standardnoj proceduri, prošao kroz dubinsko čišćenje i fumigaciju.

Cabin Crew was able to capture the snake as Passengers on a domestic flight (Bangkok-Phuket flight) from Thailand panicked after the reptile emerged from inside the overhead bin luggage rack of an Air Asia A320 aircraft shortly before landing.#travel #passenger https://t.co/y3UFY8DhQ8 pic.twitter.com/KlQihlcBEu