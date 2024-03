SABLASNI STVOR UHVAĆEN U DUBINAMA MORA: Naučnici nisu mogli da veruju šta vide u mreži koju su izvukli na ISTRAŽIVAČKI BROD (FOTO)

Naučnici su nadomak obale Tajlanda otkrili do sada nepoznatog morskog stvora!

Neobično stvorenje, jarko zelenih očiju i kože koja se ljušti, nalazilo se u mreži koju su izvukli na istraživački brod, a ubrzo se ispostavilo da je u pitanju nova vrsta.

Istraživači su prema navodima iz studije, koja je objavljena 6. marta u časopisu Raffles Bulletin of Zoologi, proveli dve nedelje 2018. godine pretražujući dubine Andamanskog mora. Njihov cilj je bio da ispitaju dubokomorski život u toj oblasti.

- Tokom istraživanja su pronašli ribu sa zelenim očima nalik na ajkulu duha - navodi se u studiji.

Na početku su identifikovali ribu kao poznatu vrstu, međutim, nakon detaljnijeg ispitivanja shvatili su da je u pitanju nova - Chimaera supapae ili Andamanska kratkonosna himera.

Himere, poznate još kao ajkule duhovi ili pacovske ribe, grupa su hrskavičnih riba koje žive u dubokom moru, više od 500 metara ispod površine, navodi se u studiji.

New Species Alert! A new species of Ghost Shark, Chimaera supapae, known from the Andaman Sea off Thailand. Thanks @saveourseas & @NRF_SAIAB for your support! @ElasmoSociety @IUCNShark @oceancensus @MLMLmarinesci @podLewin #BeyondJaws #LostShark Found #Searching4LostSharks pic.twitter.com/bGvq7jHMR2