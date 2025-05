Suzama poplavila Belu kuću: Stefani se raspada od tuge nakon haosa sa Munjom, on je ne ostavlja na miru! (VIDEO)

Ne može da se obuzda!

Stefani Grujić gušila se u suzama u pušionici nakon sukoba sa Danijelom Dujkovićem Munjezom, ali njemu to nije ništa značilo, pa je nastavio da joj dobacuje i ređa prozivke.

- On mene danima maltretira, ne smem ni sa kim da sednem da pričam zbog njega - plakala je Stefani.

- Posle svake svađe dođeš i pljuješ me, a to i hoću. Meni to ide u prilog, samo nastavi. Ja više milosti nemam, samo ću da govorim ono što te čeka. Ajde da vidim kako plačeš - govorio je Munja.

- Munjo, nije joj dobro - smirivao je Uroš.



