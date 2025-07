Neviđena dramaturgija Anđele Đuričić: Zbog Gastoza urliče i jeca kao nikad do sad, Karić je rešio jednim potezom! (VIDEO)

Ne može da se obuzda!

Anđela Đuričić vrištala je za vreme reklama jer joj je Nenad Marinković Gastoz ponovo priredio poniženje u emisiji, zbog čega je ona jecala na sav glas i žalila se cimerima.

- Ja sam ga izvređala jer ne mogu da dozvolim da govori takve stvari i govori da me nije ponizio, a kako se zove ovo? Kako je moguće da on misli da ja mogu da podnesem ovakve izjave? Već dva sata me komentarišu i on kaže da je to dobro. Mene sad duša boli jer sam mu rekla da je p*čka, a on je ovo sad namerno uradio da bi pokazao da je muškarac. On je kompleks za ove stvari i turiraju ga. Danas su isto pokušali i ja sam to sprečila - plakala je Anđela.

- Pa onda kažeš da se on pitao i ćao - umešao se Karić.

- Pa ne pita se on - dodala je Anđela.

- Pa onda si i ti kompleks - dodao je Karić.

- Meni je sad žao jer sam rekla da je p*čka, a ne mogu da dozvolim da me on ponižava. Zašto se iskompleksirao i otišao? Ja sam mu jednom rekla samo da je moj bivši dečko i to je možda moj najveći kompleks. Žao mi je ali ne mogu da kažem da je to. On je mnogo veliki kompleks za ove stvari. On sad ide umesto da priča sa mnom i ja sad neću moći da se smirim. Kako može tako nešto da izjavi? Ja sam se upalila na njega jer je on to rekao - nastavila je da vrišti Anđela.

- Ja sam ti rekla da spustiš teniziju - rekla je Jelena.

- Nije fer sad tamo da ide i da priča sa svima. Ja ovo ne mogu da podnesem. Ne pita se on, a to radi iz kompleksa, iako svima deluje tako. Nikome ne ide u prilog da kažem da je hteo da me poljubi - dodala je Anđela.

- Pa on misli da je to tvoj kompleks jer si morala da naglasiš da je hteo da te poljubi - rekla je Jelena.

- Ja sam želela, ali nisam mogla zbog nekih stvari. Mene sad jede što sam mu rekla da je p*čka. Žao mi je, ali sad više nema žao... On je sad sve uništio i više ne možemo ni da pričamo. Sve što je moglo normalno da bude on je uništio ovim poniženjem, ja ovakav blam ne mogu da mu oprostim - besnela je Đuričićeva.

- Sama si ispala glupa jer braniš nešto što nije odbranjivo - dodao je Dačo.

