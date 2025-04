Besna kao ris: Ena Čolić ne dolazi sebi posle haosa sa Pejom! (VIDEO)

Ne može da se obuzda!

Ena Čolić nije mogla da prestane da besni zbog haosa koji je sinoć imala sa Jovanom Pejićem Pejom, pa je svojim cimerkama otkrila šta se sve dešavalo.

- Gastoz me je uhvatio i smirivao i rekla sam mu da se vrati kod Anđele, ali je on rekao da će sve to da sredi. Vratila sam se u kuću, uzela posteljinu koju sam mu dala i legla u krevet. On je nastavio da se dere, a Ivan me nije ostavio na miru. Kristina mu je ponudila posteljinu i on joj je rekao da donese. Ja sam rekla: "Samo probaj". Otela sam muposteljinu, došlo je obezbeđenje. Bacila sam jastučnicu u wc šolju. Znam da su Gastoz i Anđela sedeli i pričali sa mnom, a ja sam opet ušla u sobu, uzela ćebe i bacila ga u kantu - govorila je Ena.

- Ona se meša u vaš odnos, a ti si je ovde mesecima oblačila i spremala joj da jedeš - dodala je Mimas.

Autor: A. Nikolić