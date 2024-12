Aneli pukao film: Zbog Mateje pala u očaj, plače i urla iz sveg glasa! (VIDEO)

Ne može da se obuzda!

Aneli Ahmić ne može da dođe sebi otkako je imala strastvenu noć sa Matejom Matijevićem. Kako on nije želeo da uđe u vezu sa njom, već je rekao da ju je samo iskoristio ona već danima želi da ide kući.

Krivicu za svoje stanje svalila je na komentare cimera, a sve vreme je plakala i urlala iz petnih žila.

- Sama sam ovde, uništili su me. Uništili su me i doveli su me do ovoga zbog njih. Uništili su život mene i moje Nore. Ne želim da budem ovde - urlala je Aneli.

Ahmićeva je takođe besnela jer je Mateja nakon žurke cimerima davao da mu mirišu prst.

Autor: A. Nikolić