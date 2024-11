Lepom Mići pukao film: Miljana ga izbacila iz šina, urla iz petnih žila i urniše Miljanu kao nikad do sad! (VIDEO)

Nije mogao da se obuzda!

U toku je emisija "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Miljane Kulić i Matee Stanković. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Lepom Mići.

- Miljana se ponaša kao da je sin Donalde Trampa. Ona kad je loše dođe u pab i kuka, a kad nema odgovore kaže da Mića puni glavu. Ona je sebi napunila glavu kompleksima i mržnjom. Ona je u problemu, ne zna gde je. Nije dobra, loša je i radi loše stvari. Petlja, krade i mulja. Ako je istina da je napakovala Jeleni to je najgora laž, a još su gori ti koji su je podržali. Ako je Jelena to rekla, onda je Jelena najveći monstrum na svetu. Miljani ništa ne verujem 100% tako da sumnja postoji. Ja kao roditelj želim da znam šta je istina jer ako je to rekla ne zaslužuje da joj bilo ko kaže dobar dan. Miljana ove godine radi sve najgore. Ako ti je neko mislio dobro, to sam ja i sram te bilo kako se ponašaš prema meni. Ja sam prošle godine svima j*bao majku da bih nju spasio linča. Ko te j*be! Sram da te bude ne ceni nikog i ništa. Meni je rekla da kažem javno da ne želi da bude sa ovom devojkom, posle dva sata ustane i kaže da sam lagao. Ja ovde mogu 15 dana da pričam o Miljani Kulić. Ništa ne ceni i ništa joj nije sveto. To što je Zola radio je za svaku osudu, ali i danas ga traži. J*bao te Zola. Miljana večeras od mene ne zaslužuje nijedu lepu reč - govorio je on, pa nastavio:

- Što se tiče Matee ona je osoba koja mi ovde nije rekla ružno slovo. Ona je za mene tu šta god da mi treba i za to hvala. Morate da shvatite da imate porodice, vaša intima je ispod jorgana i neka tako ostane. Vi pričate o zabijanju pristiju. Zameram ti jer si u poslu i priči ta, takav je tvoj život, a Miljana je prvi put i zato smatram da si je iskoristila. Tvoja kuknjava za njom me ne interesuje, rekao sam ti da se maneš. Mislim da se Miljana prvi put nekog prepala ovde. Mislim da ne biraš kako ćeš da dođeš do cilja. Večeras ću da se podnesem odnosu prema meni, imaš puno poštovanje i ostavljam tebe - rekao je on.

Autor: A. Nikolić