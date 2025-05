Karambol u Eliti: Matora i Dragana zaratile sa Munjom i Stefani, brutalne uvrede padaju sa svih strana! (VIDEO)

Opšte rasulo!

Tokom emisije "Pitanja novinara" Jovan Ilić pokrenuo je novu temu, a radilo se o odnosu Jovane Tomić Matore i Dragane Stojančević koji je po ko zna koji put okončan zbog Draganine porodice i čestitke koja je stigla sa Uskrs.

- Ona je rekla da je bolči k*rac za moju porodicu i to me je povredilo. Rekla je da napolju neće da mi posveti vreme i da će da se posveti svoj ocu. Ja se ne perem od nje jer sam i posle čestitke ostala sa njom u komunikaciji - govorila je Dragana.

- Pitala me je da budemo u vezi, a ja sam rekla da želim da prvo popriča sa svojim roditeljima. Ovo što ona priča je ili danas smislila... Ako treba da brinem o nekome to je moj otac, a ona o svojoj majci. Meni je Milovan rekao da ja treba da presečem, ako ti već ne možeš. Normalno je da ti presečeš - pričala je Matora.

- Ona meni kaže da ispada monstrum, a ja ne mislim da me ona odvaja od porodice - rekla je Dragana.

- Kaže tvoja mama, zar ti to nije bitno? Ti kao da želiš da me teraš u to - govorila je Matora.

- Ja sam to sama birala, sve sam sama radila i mislim da trenutno nije mesto gde treba da budemo zajedno - dodala je Dragana.

- Mislim da će da joj stigne čestitka i ultimatum. Ima nešto u glavi, a ja ne znam šta, pa ti je sve jasno - rekla je Tomićeva.

Stefani Grujić komentarisala je odnos Matore i Dragane, ali se munja umešao i zaratio sa njima.

- Kako ti se igla zaglavila u cm*r? - pitao je Munja.

- Niko mene nije j*bao, bolje sedi i ćuti treba da te bude sramota - govorila je Dragana.

- Oni su nevidljiviji, on Stefani ne da da priča, mora da pomene da sam imala s*ks na silu sa njom - pričala je Matora.

- Ti si dete na kvarno napravio - rekla je Dragana.

- Obrati pažnju kako se ponašaš prema majci svog deteta jer ne vidimo da si korektan - poručila je Dragana.

- Htela sam samo da kažem da mi nije jasno kako je Draganinoj mami problem Jovana, a nije problem da je Dragana udata za matorca. Ne mogu da je provalim i ne mogu da je skapiram, kao da je njenoj mami jasno kakva je ona i šta radi - pričala je Stefani.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić