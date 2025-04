HAOS U ELITI: Luka napravio karambol sa Aneli i Sandrom, novim priznanjem podigao pola kuće na noge! (VIDEO)

Rasulo u Beloj kući!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelja je pročitala pitanje koje je bilo za Anu Nikolić.

- Zašto mrziš Zolu nije ti on kriv jer te je Korda prevario? - glasilo je pitanje.

- Ne mrzim, nego kažem svoje mišljenje i kakve postupke je imao - rekla je Ana.

Naredno pitanje bilo je za Stefana Karića.

- Za svih osam sezona ovo je bilo najjače, pravo u metu s izborom potrčka - glasilo je pitanje.

- Ljudi verovatno vide koliko Sandra ne odustaje od Luke i pokušava da dobije reakcije. Poslao sam ih da se njihov odnos iskristališe i vide šta žele - rekao je Karić.

- Imam dane kad sam raspoložen, pa ne dam da utiču pitanja na mene. Aneli je rekla da će ljudi da me osude, a mene ne zanima ko će da me osudi. Kad sam u vezi dam sebe, a kad nisam srećan izađem - rekao je Luka.

- 90% ljudi je reklo da Sandra nije za njega, a sad svi ćute - umešao se Luka.

- Ja sam se šalio za devojku spolja. Što se tiče Sandre jeste pravi izbor, ona je pokazala da joj je stalo do mene - rekao je Luka.

- Treba ovaka pitanja da se postavljaju da bi on dao odgovor. Sledeće pitanje ako bude za mene on će da kaže da ima emocije i time će da se vodi - umešala se Aneli.

- Da li je vredelo zbog odnosa koji je on kažu bio blam povrediti nekog ko te voli? - pitao je Marko.

- Ja ne smem da odgovorim kako se osećam - rekla je Aneli.

- Njemu Sandra još ništa nije dozvolila, komentarisaću ako bude drugačije. Žrtva jeste samo Sandra. Kad smo mi govorili Aneli je govorila da ih nećemo razdvojiti i da zna da joj radimo o glavi, a sad govori da je pekinezer. Gde je osećaj da Luka ima emocije prema njoj? Uzimala je parfeme od njegove majke dok je Sandra bila sa njim - komentarisala je Kačavenda.

Naredno pitanje bilo je za Sandru Obradović.

- Da li možeš da kažeš kako te je Luka gurkao i muvao za vreme slikanja? - glasilo je pitanje.

- Radio je to kod fontane i na doku. Sve vreme me je grlio i dobacivao mi je, pevao pesme. Nije uspeo da padnem - rekla je Sandra.

- Sve si u pravu, Aneli me je tad prozivala i stajala je pored Đedovića i dobacivala mi je. Dovodi se u pitanje da li sam imao emocije prema Aneli, naravno da sam imao. Ja i dalje imam emocije prema njoj, ali više ne postoji šansa da budemo zajedno zbog svega što si radila. Sandra se sprda sa mnom i ja se sprdam sa njom. Sandra ima emocije, ali se sa mnom sprda - govorio je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića i Aneli Ahmić.

- Da li ste realni da ćete da pustite da vam veza propade? - glasilo je pitanje.

- Za mene je ova veza završena - rekla je Aneli.

- Ona je ovo rekla pre dve nedelje i pre pet dana. Gotovo je i neću biti sa njom do kraja rijalitija. Što se tiče Sandra još manje ću biti, ali se možda budemo ljubili ako to dozvoli. Sedi dole i skini tog Roleksa. Krivac svega je Aneli, napolju sam siguran da svi to znaju - govorio je Luka.

Autor: A. Nikolić