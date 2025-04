ŠOK ZA ŠOKOM: Luka napravila totalni karambol, priznao da nikad ne bi bio sa Aneli kad bi imao vremeplov! Sandra razotkrila sve (VIDEO)

Haos u Beloj kući ne prestaje!

Tokom emisije "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Sandrom Obradović o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem.

- Šta si shvatila iz Lukinog izlaganja, koga on voli? - pitao je Darko.

- Ništa mi nije jasno jer jednu priču priča pre nego što dođe odvde. Ne znam da li je normalan. Kad on može da se igra mogu i ja da se igram. Ja sam njemu rekla da ćemo da vidimo ako se on bude pokazao jer ja više poverenja u njega nemam i to s razlogom - rekla je Sandra.

- Da li mogu da budem iskren? Ne želim da povredim nijednu stranu. Ja da mogu da vratim vreme bio bih samo sa Sandrom. Meni je sa Aneli bilo lepše u vezi, da li jer je bila otvorenija ili jer sam sebe više dao. Ona je meni dala više, mislim na zagrljaje i pažnju - pričao je Luka.

- Nisi mislio na to - dodala je Sandra.

- Da li je rekao da mu je bilo lepše samo zbog polnog odnosa? - pitao je Darko.

- On je to pravdao i rekao je kako je pokušavao sa mnom da razgovara, a da sam ga ja opet degradirala, pa se izrvoltirao - pričala je Sandra.

- Zato ne bih bio sa njom jer je lažov - besneo je Luka.

- Zbog čega je Luka izgoreo na Janjuševu majicu? - upitao je voditelj.

- To mu je bolna tačka, uspela sam u nameri da ga isprovociram. To je miks kompleksa i ljubomore, imao je reakciju sam na Janjuša, jer on zna da mene ovde niko ne zanima - rekla je Sandra.

Autor: A. Nikolić