Kakvo poniženje Aneli Ahmić: Luka nastavio da trči za Sandrom, pa priznao da bi se na keca pomirio sa njom! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Luka Vujović ušao je u pušionicu kod Sandre Obradović i nastavio žestoke da se raspravlja sa njom.

- Ja da hoću ti bi se pomirio sa mnom odmah - rekla je Sandra.

- Za dva, tri minuta. Prestani da me vređaš. Pomisliću da nisi dorasla da me sutra pozoveš i izviniš se. Preterala si, vređaš me bez razloga. To što me ponižavaš govori o tebi - pričao je Luka.

- To ti radiš. Pop*đi mi k*rac, to ti radiš. Sad vozi, brm vrm - dodala je ona.

Autor: A. Nikolić