Ovo niko nije mogao da očekuje! Aneli zauzela Eninu stranu u sukobu sa Pejom, totalni ŠOK! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Tokom emisije "Pitanja novinara" Jovan Ilić pozvao je Ivana Marinkovića da prokomentariše haos koji se desio između Jovana Pejića Peje i Ene Čolić.

- Užas, ružno je ovo što Peja govori i na početku kad je uvredio Enino dete sam rekao da to nije lepo. Slažem se da Peja nije dobro, ali nije dobro zbog nje. Ja o njoj mislim sve najgore, ja sam nju okarakterisao kao zmiju koja davi žabu - govorio je Ivan.

- Ne, ja sam žabu ljubila u nadi da će da se pretvori u princa, ali žaba je žaba - rekla je Ena.

- Ona je uništila Peju, navlači ga najstrašnije i saglasan sam što je rekao da ga juri po kući i ima nadmoć kad je verbalan duel u pitanju, tačno zna gde da ga bocne i da on poludi, a ona da izvuče nešto dobro. Ona ima stav žrtve koji traje jako kratko, a onda se prebaci. Ne mislim da je u redu što je Peja izgovorio večeras, ali nije u redu ni sve što je Ena radila. Ona je rekla da će da p*čki po grobu moje majke i pepelu moje majke. Sve što je ova profuknjača smrdljiva koja može samo mladim momcima da manipuliše, ali on nije dorastao ovakvim zmijama i to sam mu govorio još na početku - govorio je Ivan.

- Mene ovde boli osam meseci, pa ćutim. Ona mene ne pušta i namerno uzima da priča, nećeš da kažeš da je moja majka alkohičarka. Ja moju mamu najviše na svetu volim - urlao je Peja.

- Ja sam rekla da više ne bih rađala, a on je meni rekao da je to potrebno jer je njegova majka sama i zbog toga pije. On je meni to pričao na fontani i da je bežao od kuće, a ne pitajte šta je on sve pričao o svojoj porodici Đedoviću u rehabu. On je to izneo, a ja sam samo rekla za stolom - vikala je Ena.

- Ovo ponašanje mi nije normalno ni sa jedne, ni sa druge strane. Vidi se da Peja nije dobro i da ne zna šta priča. Ena je majka i jednoj majci niko ne sme takve rečenice da govori. Nijedan muškarac ne sme ovako da se ophodi prema ženi koja ima dete. Ja njoj jesam dobacila jer me je provukla, a rekla sam da je i ona meni za dete govorila. Za mene nema opravdanje šta god ona da kaže jer je ona meni mnogo gore rečenice govorila, nego što je Peja njoj. Sve što joj je Peja govorio to je ona meni i duplo gore govorila, ali ne podržavam sve što joj je rekao. Muškarci ne treba da se ophode prema ženama tako, pogotovo kad su majke. Koliko god da mi je Ena neprijatelj ne mogu da podržim ovo ponašanje - komentarisala je Aneli.

- Opšta katastrofa. Peja nam je drag i ja ne verujem šta izlazi iz njegovih usta, druge bismo više osudili. Čini mi se da je na ivici živaca i da je pukao, stvari koje izgovara su katastrofa. Koja je ovo ljubav? Pogledajte reči koje se izgovaraju, ovo nije ljubav nego opšta katastrofa. Govorio sam joj da se ponižava, a nije ni ona cvećka. Čovek kupuje mir, obećava lažna putovanja da bi sačuvao mir koji nije imao - pričao je Mateja.

Autor: A. Nikolić