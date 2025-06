ŠOK OPTUŽBA: Anđela napala Gastoza, uverena da joj sve veruje za Pavla, ali se PERE! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Tokom "Igre istine" došlo je do novog haosa zbog odnosa Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Imali smo neke turbulencije u odnosu i to je to. Ne smatram da me je ostavila zbog ovoga, brzo ću da saznam. Mićo, komentariši situaciju između Aleksnadre i Milovana - rekao je Karić.

- Ušao je da je uništi zbog Ivana. Ja sam očekivao da će oni danas nešto da kažu. Pitanje za Gastoza, pošto si se ti družio sa Pavlom i znaš da on voli da zaobiđe neke stvari. Koji odgovor bi te zadovoljio? - rekao je Lepi Mića.

- Da su bili zajedno, da nije hteo da ona uđe u rijaliti i da su se tu razišli - dodao je Gastoz.

- Ti hoćeš da prikriješ stvari koje radiš, pa prebacuješ na mene - urlala je Anđela.

- Pa on je tebi to već rekao - dodao je Mateja.

- Meni dokazi trebaju - rekao je Gastoz.

- Da li bi nastavio druženje sa Pavlom nakon tog saznanja? To može da bude opravdanje za Pavla da nastavite da se družite - pitao je Karić.

- Zamislite da mi izađemo, iscimamo Pavla i pokaže mi sve crno na belo i pozovem je da pitam što je to uradio, možda shvatimo da ne možemo jedno bez drugog i nastavimo vezu - govorio je Gastoz.

- J*be mi se za Gastoza, mene dečko ne zanima i ne znam šta vam nije jasno? Ja stojim pri tome - rekla je Anđela.

- Ja se ne bavim kako bi u teoriji to trebalo da bude. Ja se bavim emocijama i po tom pitanju sam ozbiljno dete, pa ću tako i da završim u životu. Za stvari za koje treba da budem ozbiljan ja nisam, ali takav sam. Ušuškan sam i želim da se tako osećam i dok se ne ostvarim kao roditelj hoću da žim kao dete. Nekad pukne, boli duša i prođe - pričao je Gastoz.

- Kad vidim Karić i Gastoza odmah se setim da ste rekli da ste smeće i g*vno, neku vatricu bih vam poslala - rekla je Anđela.

Autor: A. Nikolić