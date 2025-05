Haos ne prestaje!

U toku je emisija "Pretres nedelje", voditelj Milan Milošević pokrenuo je temu oko sukoba koji su tokom dana imali Nenad Marinković Gastoz, Anđela Đuričić i Aleksandra Nikolić.

- Ona proziva Anđelu kako može da jede i pije sa mnom. Jesam, pljuvao sam je i mnogi su na osnovu onoga što su gledli. Anđela je prva skočila na Džordi i rekla da neće da progovori više sa njom ako ponovi vređanje. Aleksandra se ovde poziva na institucije za psovanje dece, a meni je rekla da će dete da mi j*bu napolju. Jordanka je pet dana molila da je ne dira, a šesti dan je došlo do čega je došlo i zbog toga sam joj prvi j*bao sve po spisku - govorio je Milovan.

- Ja nju pet dana dirala? Nikad u životu. Ja se malo više zezam. Ovaj je opterećen sa mnom - urlala je Aleksandra.

- Ona Gastozu treba da bude zahvalna, instiktivno je reagovao u afektu, a sebe pokušavaš da predstaviš na žrtvu. Ona svakog ovde prva napada - dodao je Milovan.

- Iživljavaju se na slabijima i na emotivnijima. Milovan je njihov potrčko, sve rade za njega. Kad su me svi gazili ovde niko me nije branio, ne treba ni sada. P*čko jedna mala! Ljudi sebe ubede u neka uverenja i ja se tome divim - govorila je Aleksandra.

- Znaš kako si živela, karma je k*čka stara i dođe da te k*ra. Život će tek da te k*ra za sve raskućene porodice, za sve momke koje si koristila i za svu decu koja su plakala zbog tebe, a mnoga su - nastavio je Milovan.

- Idi kupuj ljude hranom - poručila je Aleks.

- Ko te je učio da kuvaš? Sendvič nisi znala da napraviš, sve sam te učio, a ti nemaš veze sa životom. Ja sam pokazao kako jedan normalan čovek funkcioniše i drži domaćinstvo, a ti si pokazala kako pušiš prste. Žena stavi teglu nutele u mikrotalasnu i sve eksplodira - pričao je Milovan.

- Gastoze, šta se danas desilo? - pitao je Milan Milošević.

- Ništa se nije desilo, imao sam najbolju nameru da se ne nastavi. Ako je ona nju malo čupnula, neka bude da sam ja nju jako gurnuo. Više sam krenuo ja Jordi, plašio sam se da će da krene na tebe, a to da sam te bacio ti ne ide. Izvinio sam ti se jer smatram da je to ljudski, ali ovo što pričaš je van svake pameti. Ja ću valjda jednom da se naučim - govorio je Gastoz.

- On stalno radi nešto da te ponizi, meni to nije smešno - dodala je Aleksandra.

- Da nije bio on i ko god da je bio imao je nameru da te zaštiti. Sigurno nije imao nameru da te gurne ili da nastavi da se tučete. Pogrešile ste i to je najrealnije. Ovo nisam rekla jer mi je dečko, ko god da je prišao ne bi imao lošu nameru. Prihvatam da mala ima katastrofalne postupke, ja sam joj svašta rekla. Pokvareno je i što si ti Eni prenosila informacije i ja ti to nisam zamerila, ali kad na njega skačeš to ne mogu da ti ne zamerim - poručila je Aleksandra.

- Ti si uličar, za tebe sam gospođa. Ona zna ko si, ali mora da te trpi do kraja. Ja njoj facu vidim - rekla je Aleksandra.

- Dabogda sve trpele kao ona - dodao je on.

- Ima tri pesme, ali ja se ne vidim nikome. On je propalitet i postao je presvet uz nju, a znaš otkad? Otkako se iskompleksirao na Karića i shvatio je da mu je najbolje da bude kao Anđela - pričala je Aleksandra.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić