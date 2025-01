Ti nisi rob, šutnula si me zbog Gastoza: Uroš sasuo Anđeli sve u lice, pa brutalno opleo po Aneli Ahmić (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" novi zadatak i došao je trenutak da glasaju za najgore prijatelje u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Sofija Janićijević dala je reč Urošu Staniću.

- Aneli pokušava da se napravi žrtvom. Sita i ekipa, zajedno sa Alibabom to pokušavaju. Aneli je napolju bpokušala da rasturi Mitketu brak, juče je iznosila da mi se majka j*be sa ocem i da mu svašta nešto liže. Ona nikome ne ume da bude prijatelj. Broj dva je Anđela, družili smo se, a onda me je izbacila i z kreveta. Rekla je da me neće šutnuti, iako bude sa Gastozom u vezi, a to je uradila. Nisam zaslužio to ponašanje. Bio sam loše zbog Aneli, ti si mi prišla. Anđela ogrešila si se o mene zbog Gastoza, a ti nisi rob i nema pravo bilo ko da ti određuje sa kim ćeš da se družiš - govorio je Uroš.

- On nema veze sa tim - rekla je Anđela.

- Ona sad ne sme da priča sa tobom, a tad je mogla - dodao je Gastoz.

- Broj tri je Miljana Kulić, ona je skrenula totalno. Ona ne zna da bude prijatelj, ona svakoga izda i proda - nastavio je Stanić.

Nakon njega glasao je Dačo Virijević.

- Slađa broj jedan, iskristila je mene i mog tatu da bude druga tema na "Pretresu nedelje", samo tad možeš i da budeš tema. Ti si oličenje lošeg prijatelja. Ako ti moj tata dozvoli možda ponovo budeš druga tema. Na drugo i treće mesto moram da stavim Uroša i Aneli jer su jedno prema drugome ispali loši prijatelji. Mislim da ste bili dobri prošle sezone i da ste tako trebali da nastavite i ovde - govorio je Dačo.

Sledeća je glasala Sofi Tikačenko.

- Ja hoću isto da navedem Slađu, ona je to sad dokazala. Drugo mesto Uroš. treće mesto iz toga što sam videla ovde je Munja prema Terzi - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić