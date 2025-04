Umesto Ivane, BERANAMA ŠETAJU LAME! Zaustavile saobraćaj, pa postale PRAVA ATRAKCIJA, a za sve je 'kriv' Vuk Bojović

Prethodnih dana čitav region obišle su slike na kojima se umesto Ivane opevane u čuvenoj pesmi, kroz Berane šetaju - lame.

Ovi nesvakidašnji pešaci zbunili su i iznenadili vozače u ovom gradu kada su ih ugledali na mostu preko reke Lim. Snimci i njihove fotografije ubrzo su postali viralni, a svi su se pitali odakle lame usred Berana.

Ove slatke životinje zapravo žive ispod tog mosta, u gazdinstvu Maša Nikšića koji se godinama unazad brine ne samo o njima, već i o mnogo drugih životinjama.

- Ja ih svaki dan puštam ispred gazdinstva da pasu, međutim taj dan ih je neko uplašio i one su onako u strahu bežale i došle na most. Meni su to odmah javili, ja sam došao i video sam da su na mostu uplašene i zbunjene, i vratio ih. Jedna je ipak uspela da pređe most, pa sam se oko nje malo više namučio da je vratim, kaže za RINU Mašo.

Godinama unazad Maša na severu Crne Gore svi znaju kao velikog ljubitelja životinja, a tu ljubav nasledio je od svog oca. Na imanju pored reke Lim svoj dom pronašlo je na desetine preslatkih živih bića, o kojima ovaj Beranac svakodnevno brine.

- Ljudi su se iznenadili što su videli lame, ali to je domaća životinja. Ja ih godinama unazad imam, a u Berane su stigle iz Beograda, jer sam ih nabavio od Vuka Bojovića, pokojnog direktora zološkog vrta. One su se ovde jako lepo prilagodile, uskoro od njih očekujemo i prinove, dodaje Mašo.

Ipak, iako pitome i drage ove lame znaju i da se naljute i tada da pljunu nekog ko im se ne sviđa.

- To se dešava, ako im se neko ne sviđa, ako ih iritira, ako im nudi hranu pa im tu hranu uzme ispred nosa. Znaju tada da pljunu tog kog se nalazi preko puta. Ne dešava se to baš često, ali ako se iznerviraju onda da, dodaje Beranac.

Njegovo imanje na obali reke prava je oaza i savršeno mesto za mališane koji tu uživo mogu da vide mnoge životinje o kojima su učili i videli ih samo u udžbenicima. Ono što takođe oduševljava, jeste da sve što radi za ove životinje Mašo radi iz čiste ljubavi, a ne zbog finansijske koristi jer ulaz na svoje imanje ne naplaćuje.

Autor: Snežana Milovanov