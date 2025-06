Haos ne prestaje!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Sofi Tikačenko i Nenada Marinkovića Gastoza, a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi.

- Ja sam pričala sa Gastozom u utorak i on je zauzeo svoj stav. Jedino mogu da kažem da Anđela pravi određene greške, ali to pripisujem životnom neiskustvu jer se vidi da ne može da bude tatična. Ne želim da pričam o tim stvarima jer će sad kraj. Ti si meni jedna od najdražih osoba, imaš eneregiju koja meni prija i stvarno sam te zavolela bez interesa i jedan si od osoba koje ću sigurno da vidim napolju. Živimo blizu, popićemo kafu - govorila je Milena.

- Znaš kako moja bivša kuva, čeka u stanu - dodao je Gastoz.

- Nikad nisam sumnjala u tebe. Ti si kao pojedinac mogao da budeš visoko plasiran. Moram da priznam da se Anšđela mnogo prilagodila kakav je Gastoz. Kad kažem da je Anđela određene stvari prihvatila mislim na tvoj spontan odnos sa ženama. Iznenadio si me muškim stavom. Što se tiče odnosa sa Sofi nikad nisam mislila, niti vidim da imaš bilo kakvu nameru. Rekla sam ti pre neki dan: "Da li je moguće da te ljudi tako lako kupe?". To je bilo i kad je ona rekla da živi u paranoji, pa se našao da joj objašnjava ispred vrata. Sofi sa zamerila jer nikad nije odbranila drugaricu Sofiju i rekla da si to ti. Ja sam te samo pitala da ti kao žensko imaš pretpostavku da se dopadaš nekome da to moraš da osetiš jer svaka žena oseti kad muškarac prelazi granicu, a ti si jasno rekla da je to od ranije. Ne slažem se da je brutalno komentarisana i vređana, rekla si da ništa ne znaju da ti kažu osim da si folirant. Što se tiče tebe pokazala si lepe manire, bila si pristojna i odmerena, ali odnos sa Dačom takođe ne mislim da je bio iskren - nastavila je Kačavenda.

- Milena, šta je tačno ova devojka uradila? - pitao je Mateja.

- Tebi ne želim da odgovaram, ja sad govorim o njoj. Ona se nije isključila iz odnosa, a ovo ne traje od ponedeljka - rekla je Milena.

- Pa nema od čega da se isključi - dodao je Gastoz.

- Protiv ove devojke neam ništa, ali ću svoje mišljenje da iznesem. Ja da sam se umešala u vezu i da sam bila treća j*bali biste mi mamu - govorila je Milena.

- Ko je koga ovde muvao? - pitao je Gastoz.

- Niko nikog nije muvao, ali je ona iskoristila priliku i Gastoz jeste neko ko je aktuelan ovde. Ne možeš da odeš u radio i da se ogradiš od svega, to se radi kad te neko optuži, a ćutanje je znak odobrenja - nastavila je Kačavenda.

- Pa rekla je to - dodao je Gastoz.

- Ona uvek ćuti, sad joj se to stavlja na teret - rekao je Matijević.

- Ona je rekla da je Gastoz neko ko odavnu nju gleda i da joj se dopada, to nisam rekla ja nego Sofi - govorila je Milena.

- Ja sam tad mislila tako, ali ja nisam pokrenula tu temu nego Dača. Ja sam rekla samo da sumnjam. Tu temu su pokrenuli ukućani. Svi ljudi su pričali o tome i to što sam pričala kod bazena tako sam mislila i ušlo mi je u glavu da postoji nešto. Ja sam posle Drveta krenula da sumnjam, ali ne toliko da sumnjam i da bih ustala da kažem da sam ja problem, a ne Sofija. Milan mi je na "Pretresu nedelje" rekao da su raskinuli možda zbog mene. Ja ne znam o čemu oni pričaju i da li imaju problem zbog mene. Anđela je možda primetila i pravila se luda - rekla je Sofi.

- Ja sam tebe uštinula, a oni su te smirili da se ne bi znao problem. Vi ste se gledali na žurki, a ti si joj sekao tortu dok sam se preslavčila - otkrila je Anđela.

- Ja sam zaboravio koliko si ti bolesna. To je bilo zbog torte, dobro si se izlanula. Mislio sam se šta je u pitanju, a opet ove boleštine. Kakva seljačka demagogija - poručio je Gastoz.

- Poslaću Sofi, a ostaviću Gastoza - rekla je Milena Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić