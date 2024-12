Šok: Aleks zaratila sa Gastozom, pa priznala da veruje da će joj Ivan brinuti o ćerki iako svoju decu ne gleda (VIDEO)

Haos ne prestaje!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aleksandra Nikolić.

- Stvarno misliš da će Ivan biti brižan prema vama dvema i da će finsnsijski da vam pomaže ili makar učestvuje? - glasilo je pitanje.

- Ja ne pravim planove posle 10 dana veze, a ne da ga dovedem kuću kod svog deteta - rekla je Aleksandra.

- A kad ga je navukla da odgovori on je rekao da će Aleksandra da plati stan jer nije mala - dodao je Gastoz.

- Mislim da si ti veća škrtica. Meni ne treba muškarac da me finansira. Ja sa njim pričam o svemu od moje 16. godine do danas što se desilo. Ja se brinem o svojom karticama i što bi mu to rekla? - pričala je Aleksandra.

- Ti da se brineš kao Terza ne bi ušla u vezu. Hvala Bogu pa ima oca napolju dok se ona ovde blamira. Dok se ti žvalaviš, ja ne znam... - rekao je Gastoz.

- Idi spali se, idi po pečurke na Tajland, a od mene beži. Ti se blamiraš ovde sa svojim spaljenjem ponašanjem i posledicama prošlosti - govorila je Nikolićeva.

- Mene hvataš za narkotike, pogledaj koga imaš pored sebe - smejao se Gastoz.

- Ja mislim da bi on meni pomogao, svaki moj partner mi je pomogao. Ja bih njemu pomogla - rekla je Aleksandra.

- Taman u devetoj sezoni da vidimo koliko ti je platio za s*ks - dobacio je Gastoz.

- Ti bi pre kupio gram - poručila je Aleksandra.

- Kad smo kod toga meni su došle stvari koje je Nenad zamoli svoje prijatelje da mi kupe. On je meni to od srca poručio i to je velika razlika. Ja znam šta je meni stiglo i moj dečko sa kojim sam dva meseca nije u prilici da mi kupi, našao je način - govorila je Anđela.

- Ja ću mom detetu da objasnim, kad dođe trenutak za to. Ja nisam rekla da neće nikad da ga upozna, otkud znam šta će biti. Najbolje sad da se udajemo, a u vezi smo 10 dana - rekla je Aleksandra.

Autor: A. Nikolić